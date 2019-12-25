Нилов выступил против идеи оставить россиян без новогодних каникул

В Госдуме не поддержали предложение Геннадия Онищенко.

Депутаты не поддерживают идею сокращения или переноса новогодних праздников на другие даты. Соответствующее заявление сделал журналистам информационного агентства "ТАСС" руководитель комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий из нижней палаты уведомил СМИ, что подобных законопроектов нет в профильном комитете. А для внесения правок в устоявшийся порядок по стране нужны серьезные предпосылки

Это не первый раз, когда предлагается новогодние праздники то сократить, то перенести на май. Это продолжается уже на протяжении, наверное, последних двух десятков лет. Каждый год одна и та же песня. Мои личные наблюдения и общение с гражданами разного возраста мне дают полную уверенность говорить о том, что абсолютное большинство за продолжительные выходные. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Законодватель уточнил, что отдых на новогодних праздниках для граждан уже стал частью общественного договора между властями и местным населением. Ярослав Нилов уточнил, что к теме сокращения праздничных выходных, даже если и подходить, то важно делать это очень аккуратно и обсуждать спорные моменты всесторонне.

Фото: pxhere.com