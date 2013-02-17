Названы самые популярные форматы новогодних корпоративов в Петербурге

58% компаний Северной столицы намерены организовать корпоративное мероприятие перед Новым годом.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди представителей 500 предприятий и организаций Петербурга. Результаты показали, что 58% компаний Северной столицы намерены организовать корпоративное мероприятие перед Новым годом. При этом каждая четвертая фирма планирует устроить праздник прямо в своем офисе, а 29% — в ресторане. Интересно, что в Петербурге офисные вечеринки будут проводиться чаще, чем в среднем по стране, тогда как рестораны станут местом проведения корпоративных мероприятий реже.

2% компаний собираются выехать за город, а еще 2% рассматривают альтернативные варианты, такие как поход в баню, поездка в другой город, посещение театра или проведение праздника в подшефном учреждении.

Тем временем, каждая пятая компания решила отказаться от организации корпоратива: в 10% случаев это связано с отсутствием традиции отмечать Новый год, а в других 10% — с трудностями, вызванными нынешней экономической обстановкой. Еще 22% работодателей пока не определились с окончательным решением.

Ранее мы сообщили о том, что повышение зарплаты – главная надежда петербуржцев на работу в 2025 году.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")