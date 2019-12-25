Повышение зарплаты – главная надежда петербуржцев на работу в 2025 году

Молодые работники предпочли бы наладить продуктивные отношения с начальством и работать в комфортных условиях.

Большинство петербуржцев связывают свои ожидания от работы в новом году с ростом доходов: 65% опрошенных заявили, что надеются на повышение зарплаты. Опрос сервиса SuperJob показал, что 31% респондентов ожидают стабильности и карьерного роста, 27% – адекватного руководства, а 20% – интересных задач. Улучшение условий труда и расширение компенсаций являются приоритетом для 19% и 16% соответственно. Лишь 8% признались, что от работы в 2024 году ничего особенного не ждут.

Отмечается, что женщины чаще мужчин ждут не только повышения дохода, но и улучшения условий труда, снижения нагрузки и более лояльного руководства. Мужчины, напротив, чаще надеются на новые проекты и признание их достижений.

Молодые работники предпочли бы наладить продуктивные отношения с начальством и работать в комфортных условиях, тогда как сотрудники старше 45 лет акцентировали внимание на необходимости роста зарплаты и стабильности компании.

Ранее стало известно, что каждый второй петербуржец слышит нецензурную брань от руководителя.

Фото: Piter.tv