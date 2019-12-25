Каждый второй петербуржец слышит нецензурную брань от руководителя

Ненормативная лексика присутствует в 43% компаний, причем 14% респондентов регулярно сталкиваются с нецензурной речью, а 29% — время от времени.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом поиска высокооплачиваемых вакансий SuperJob, семь из десяти работающих жителей Санкт-Петербурга сталкиваются с нецензурной бранью своих коллег, а каждый второй слышит её от руководства.

Ненормативная лексика присутствует в 43% компаний, причем 14% респондентов регулярно сталкиваются с нецензурной речью, а 29% — время от времени. Руководители также не остаются в стороне: 12% участников опроса сообщили, что постоянно слышат грубую речь от своего начальника, а еще 35% — иногда. Более того, 23% опрошенных заявили, что регулярно слышат нецензурные выражения от своих сослуживцев, тогда как 47% сталкивались с этим лишь эпизодически. Тем не менее, респонденты реже признавались в собственном использовании грубой речи: только 10% сказали, что сквернословят постоянно, а остальные 37% — лишь иногда.

Сквернословие более характерно для мужских коллективов, где женщины реже прибегают к использованию такой лексики и чаще делают замечания своим коллегам. Примечательно, что участники опроса в возрасте 35-45 лет чаще остальных говорили о том, что слышат ненормативную лексику от коллег, делают им замечания и реже допускают использование подобной речи самим. Наиболее подвержены использованию нецензурных выражений оказались рабочие строительных площадок и производственных предприятий, водители и сотрудники складов. Следующими в списке идут инженерно-технический персонал и руководители всех уровней, которые утверждают, что их подчиненным необходим иной язык общения. Среди традиционно женских профессий особенно выделились бухгалтера, которые признались, что хотя и осуждают такое поведение, но нередко прибегают к нему на рабочем месте из-за стресса.

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Фото: Piter.TV