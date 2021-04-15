Ходить на работу во время болезни приходилось почти 70% петербуржцев

Министерство труда сообщило, что максимальная сумма ежедневной выплаты по больничному листу в будущем году увеличится до 5700 рублей (по сравнению с нынешними 4000 рублей). Тем не менее, лишь в 2% компаний практикуется доплата до среднего заработка сотрудника, а в 3% случаев — до уровня оклада или фактической заработной платы.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом поиска высокооплачиваемой работы Superjob, в 70% компаний не предусмотрены дополнительные выплаты сверх сумм, указанных в листках временной нетрудоспособности. В исследовании участвовали представители различных организаций и работающие жители Петербурга.

Министерство труда сообщило, что максимальная сумма ежедневной выплаты по больничному листу в будущем году увеличится до 5700 рублей (по сравнению с нынешними 4000 рублей). Тем не менее, лишь в 2% компаний практикуется доплата до среднего заработка сотрудника, а в 3% случаев — до уровня оклада или фактической заработной платы. Только в 10% компаний решение о предоставлении дополнительных выплат принимается индивидуально.

Интересно отметить, что 69% работников признались, что продолжают ходить на работу даже во время болезни. Среди молодых специалистов в возрасте до 34 лет такая практика встречается чаще, чем среди сотрудников старше 45 лет (73% против 63%). Более низкий уровень дохода также влияет на готовность идти на работу больным: 82% респондентов с заработком до 50 тысяч рублей отметили, что выходят на работу в таком состоянии, тогда как среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей, этот показатель составил всего 59%. По мнению участников опроса, сотрудники с высоким уровнем зарплаты чаще договариваются с работодателем о возможности временно работать удаленно, поскольку оформление больничного листа для них финансово невыгодно.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионный пакет сотрудникам предоставляет каждый четвертый работодатель в Петербурге.

Фото: Piter.TV