Пенсионный пакет сотрудникам предоставляет каждый четвертый работодатель в Петербурге

18% организаций предоставляют выплаты и подарки к праздникам, в то время как 14% компаний оказывают финансовую поддержку пенсионерам.

В Петербурге каждый четвертый респондент сообщил о наличии пенсионного пакета, который предлагает разные льготы и выплаты для сотрудников, вышедших на заслуженный отдых. В исследовании, проведенном сервисом SuperJob, участвовали представители HR-отделов различных предприятий и организаций.

18% организаций предоставляют выплаты и подарки к праздникам, в то время как 14% компаний оказывают финансовую поддержку пенсионерам. Каждая десятая организация организует корпоративные мероприятия и приглашает на них своих бывших работников. 7% компаний осуществляют единовременные выплаты при выходе на пенсию, а 6% предлагают фиксированные ежемесячные денежные перечисления для пенсионеров.

Только 5% предприятий предоставляют пенсионерам полис добровольного медицинского страхования, и лишь 2% компенсируют медицинские расходы.