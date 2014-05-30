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Пенсионный пакет сотрудникам предоставляет каждый четвертый работодатель в Петербурге
Сегодня, 8:35
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Пенсионный пакет сотрудникам предоставляет каждый четвертый работодатель в Петербурге

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18% организаций предоставляют выплаты и подарки к праздникам, в то время как 14% компаний оказывают финансовую поддержку пенсионерам.

В Петербурге каждый четвертый респондент сообщил о наличии пенсионного пакета, который предлагает разные льготы и выплаты для сотрудников, вышедших на заслуженный отдых.  В исследовании, проведенном сервисом SuperJob, участвовали представители HR-отделов различных предприятий и организаций.

18% организаций предоставляют выплаты и подарки к праздникам, в то время как 14% компаний оказывают финансовую поддержку пенсионерам. Каждая десятая организация организует корпоративные мероприятия и приглашает на них своих бывших работников. 7% компаний осуществляют единовременные выплаты при выходе на пенсию, а 6% предлагают фиксированные ежемесячные денежные перечисления для пенсионеров.

Только 5% предприятий предоставляют пенсионерам полис добровольного медицинского страхования, и лишь 2% компенсируют медицинские расходы.

Ранее мы сообщили о том, что профориентацией детей своих сотрудников занимаются 15% петербургских компаний.

Фото: Piter.TV  (носит иллюстративный характер) 

Теги: карьера, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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