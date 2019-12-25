Профориентацией детей своих сотрудников занимаются 15% петербургских компаний

О наличии таких программ сообщили 9% родителей учащихся школ. Однако большинство родителей (59%) выразило желание, чтобы их компании внедряли подобные инициативы, способствующие выбору будущих профессий для молодежи.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, 15% компаний предоставляют своим сотрудникам возможность заниматься профориентацией своих детей. При этом еще 32% работодателей считают, что они должны начать эту деятельность. В исследовании участвовали работающие жители Петербурга и представители местных работодателей.

О наличии таких программ сообщили 9% родителей учащихся школ. Однако большинство родителей (59%) выразило желание, чтобы их компании внедряли подобные инициативы, способствующие выбору будущих профессий для молодежи. Идея пользуется большей поддержкой среди молодых родителей (до 40 лет) по сравнению с теми, кому за 40 (66% против 56%).

Наиболее распространенные формы профориентационных мероприятий включают дни открытых дверей и экскурсии на производственные объекты. Компании также организуют встречи и обсуждения с подростками, включая проведение классных часов в школах. Некоторые работодатели предлагают прохождение диагностических тестов для определения профессиональной склонности. Помимо этого, проводятся конкурсы и соревнования на профессиональную тематику, а также организуются летние трудовые лагеря.