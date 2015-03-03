Более половины петербуржцев не готовы снижать ожидания по зарплате при устройстве на работу

Всего 43% потенциальных сотрудников рассматривают возможность снижения своих требований к зарплате.

Согласно исследованию аналитиков сервиса SuperJob, примерно половина петербуржцев не готовы идти на компромисс в отношении зарплаты при поиске работы.

Всего 43% потенциальных сотрудников рассматривают возможность снижения своих требований к зарплате. Около 20% из них допускают уменьшение дохода на 5%, 14% - на 10%, и 5% - до 15%. Только 2% респондентов согласны на сокращение зарплаты на 20%, и всего 1% готовы на снижение оплаты на 25%. В среднем, участники опроса готовы пожертвовать 9,1% от ожидаемой зарплаты.

Мужчины обычно предъявляют более высокие запросы по оплате труда, чем женщины. Мужчины могут согласиться на потерю 9,4% своего потенциального дохода, в то время как женщины - 8,8%. Люди в возрасте от 35 до 45 лет менее склонны жертвовать зарплатой (8,7%), чем молодые сотрудники (9,1%) и старшие коллеги (9,4%).

Из тех, кто зарабатывал более 100 тысяч рублей в месяц, только 40% готовы уменьшить свои ожидания по зарплате. Из них 10% готовы пойти на снижение зарплаты на 9,5%, в то время как работающие кандидаты готовы уступить 8,5%.