Порядка 77% жителей Петербурга выбирают премию вместо новогоднего корпоратива

Примерно 20% респондентов устроила бы премия до 10 тыс. рублей.

Около 77% работающих петербуржцев выбрали премию вместо новогоднего корпоратива. Лишь каждый пятый – "за" праздник, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Больше предпочитающих участие в корпоративном мероприятии – среди опрошенных до 34 лет (25%). Порядка 84% горожан в возрасте 35-45 лет выберут деньги. Среди опрошенных с зарплатой до 50 тыс. рублей и респондентов, зарабатывающих более 100 тыс. рублей в месяц, премию предпочтут также свыше 80%.

Примерно 20% респондентов устроила бы премия до 10 тыс. рублей, 22% – от 10 до 30 тыс. рублей. Каждому шестому нужно от 30 до 50 тыс. рублей, каждому пятому – от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы составляют белый список работодателей.

Фото: Piter.TV