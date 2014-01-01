Петербуржцы составляют белый список работодателей

Первый год проведения рейтинга ознаменовался выходом в финал 97 участников, в 2023 году в финал вышло 1497 компаний, а в 2024 году до этапа голосования соискателей дошло более 1700 организаций.

В финале ежегодного Рейтинга работодателей России от hh.ru оказались 191 компания из Петербурга. Теперь очередь за соискателями: они могут участвовать в формировании белого списка работодателей и выбирать идеальную компанию до 31 октября на сайте.

Рейтинг работодателей России проводится с 2010 года, и вот уже 14 лет подряд компании соревнуются за звание лучших. Участие в рейтинге бесплатно, и каждая организация может подать заявку самостоятельно. В финал Рейтинга-2024 вышли те работодатели, которые успешно прошли первые два этапа: опрос сотрудников и заполнение HR-анкеты. Сейчас наступает наиболее важный момент - оценка от соискателей.

Первый год проведения рейтинга ознаменовался выходом в финал 97 участников, в 2023 году в финал вышло 1497 компаний, а в 2024 году до этапа голосования соискателей дошло более 1700 организаций. Из них 191 работодатель представляют Петербург (в прошлом году в финал прошли 142 петербургские компании, в 2022 году - 122, в 2021 году - всего 85).

Как отмечает директор hh.ru Северо-Западного федерального округа Юлия Сахарова, до 31 октября жители Петербурга могут принять участие в создании белого списка работодателей, проголосовав за компании, где они мечтают работать. Можно отдать свой голос как за местные компании, так и за организации из других регионов. Каждый выбирает лучшее исходя из собственных критериев: кому-то важна высокая зарплата и доброжелательное руководство, другим - возможности для развития и дружный коллектив, третьим - что-то другое.

Проголосовать за понравившиеся компании могут только авторизованные пользователи hh.ru. Сотрудники, даже имеющие резюме на платформе, не имеют права голосовать за своего работодателя, поскольку нарушителей ждет дисквалификация. Это помогает исключить возможность накрутки голосов, ведь сотрудники уже оценили свою компанию на предыдущих этапах.

Итоги Рейтинга 2024 года станут известны в начале 2025 года.