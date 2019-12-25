В этом году каждый второй петербуржец (50%) ожидает получить премию по результатам года.

Тринадцатую зарплату по итогам 2024 года ожидает получить каждый второй работающий. Каждый пятый петербуржец планирует потратить тринадцатую зарплату на отпуск. Об этом в ходе опроса узнали специалисты SuperJob

В этом году каждый второй петербуржец (50%) ожидает получить премию по результатам года. Больше всего надеются на "тринадцатую" зарплату петербуржцы до 34 лет (67%). Число сотрудников, которые рассчитывают на премирование, растет с увеличением уровня доходов: среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей таких 47%, а среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, 58%.

Чаще всего петербуржцы планируют использовать годовую премию на отпуск и путешествия (20%). Ещё 16% рассчитывают закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам. Каждый десятый опрошенный собирается инвестировать или пополнить вклад в банке. Ещё 9% будут тратить премию на семейные нужды, 8% – на подарки, по 7% – на себя и текущие потребности.

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