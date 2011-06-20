В Петербурге выросло число вакансий в сфере ЖКХ, но кадров по-прежнему не хватает

Среди наиболее востребованных специалистов в сфере ЖКХ выделяются электрики, слесари-сантехники и техники по эксплуатации зданий.

По данным сервиса SuperJob, в Санкт-Петербурге за последний год количество вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) увеличилось на 14%, однако число резюме сократилось на 10%. Несмотря на это, конкурс на одну вакансию остался на прежнем уровне, что подтверждает существующий дефицит квалифицированных кадров.

Среди наиболее востребованных специалистов в сфере ЖКХ выделяются электрики, слесари-сантехники и техники по эксплуатации зданий. По состоянию на сентябрь 2024 года средняя зарплата электриков составляет 85 000 рублей с возможностью дохода до 160 000 рублей, а темп прироста зарплат в этой профессии достиг 13%. Слесари-сантехники зарабатывают в среднем 75 000 рублей, с максимальной оплатой до 110 000 рублей, и приростом зарплат на 15%. Техники по эксплуатации зданий получают около 65 000 рублей, с максимальной ставкой до 110 000 рублей.

Наиболее привлекательные вакансии в сфере эксплуатации недвижимости предлагают высокие зарплаты: электромеханикам по обслуживанию лифтов – до 140 000 рублей, сантехникам – от 110 000 рублей, а главные инженеры по эксплуатации зданий могут рассчитывать на зарплату от 100 000 рублей и выше.

Несмотря на растущие зарплаты и увеличение количества вакансий, дефицит квалифицированных кадров в ЖКХ остается одной из ключевых проблем отрасли, открывая перспективы для новых специалистов.

Предприятия Петербурга стали на 49% чаще размещать вакансии для молодых.

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