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Предприятия Петербурга стали на 49% чаще размещать вакансии для молодых
Сегодня, 8:29
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Предприятия Петербурга стали на 49% чаще размещать вакансии для молодых

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Возможный доход начинающих заводчан и производственников вырос за год на 22% – до 71,5 тыс. рублей.

Петербургские предприятия стали на 49% чаще размещать вакансии для молодежи. К такому выводу пришли эксперты hh.ru после анализа рынка труда города осенью текущего года. 

Так, с начала года в Северной столице разместили более 14 тыс. промышленных вакансий. Это на 49% больше, чем в 2023 году. 

Увеличивается и зарплата молодых заводчан. В целом по стране средний предлагаемый доход в производственной сфере в настоящее время достиг 62,9 тыс. рублей. При этом за год работодатели нарастили зарплатные предложения для неопытных работников сразу на 26%. 

В Петербурге возможный доход начинающих заводчан и производственников вырос за год на 22%, до 71,5 тыс. рублей. Максимальные зарплатные предложения для начинающих кандидатов в промышленной сфере составляют до 105 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге спрос соискателей на офисные позиции вырос на 20% за год. 

Фото: Piter.TV 

Теги: завод, молодые специалисты, производство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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