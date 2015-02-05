Предприятия Петербурга стали на 49% чаще размещать вакансии для молодых

Возможный доход начинающих заводчан и производственников вырос за год на 22% – до 71,5 тыс. рублей.

Петербургские предприятия стали на 49% чаще размещать вакансии для молодежи. К такому выводу пришли эксперты hh.ru после анализа рынка труда города осенью текущего года.

Так, с начала года в Северной столице разместили более 14 тыс. промышленных вакансий. Это на 49% больше, чем в 2023 году.

Увеличивается и зарплата молодых заводчан. В целом по стране средний предлагаемый доход в производственной сфере в настоящее время достиг 62,9 тыс. рублей. При этом за год работодатели нарастили зарплатные предложения для неопытных работников сразу на 26%.

В Петербурге возможный доход начинающих заводчан и производственников вырос за год на 22%, до 71,5 тыс. рублей. Максимальные зарплатные предложения для начинающих кандидатов в промышленной сфере составляют до 105 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге спрос соискателей на офисные позиции вырос на 20% за год.

Фото: Piter.TV