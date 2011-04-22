Авито Работа: в Санкт-Петербурге спрос соискателей на офисные позиции вырос на 20% за год

Эксперты Авито Работы проанализировали данные соискательской активности и выяснили, что III-м квартале 2024 года больше всего число откликов кандидатов при сравнении год к году выросло на вакансии брокера — +201% за год.

В среднем новым сотрудникам на этой позиции работодатели предлагали около 162 678 рублей в месяц при полной занятости. Этот показатель основан на зарплатных вилках, указанных в вакансиях, где работодатели обычно указывают самые высокие значения возможных заработков. Однако реальный доход специалиста зависит от процентов со сделок и может отличаться от значений, указанных в описании вакансии. В целом спрос кандидатов на работу в офисном сегменте увеличился на 20%.

Возросла активность соискателей по отношению к позициям в юриспруденции — в третьем квартале текущего года число откликов на вакансии адвоката увеличилось на 132% за год. Новые сотрудники на этих позициях могут рассчитывать в среднем на 71 323 рубля ежемесячно за полный рабочий день.

На третьей позиции по популярности среди петербуржцев, ищущих работу в офисе, — профессия нотариуса. Количество откликов на эти вакансии увеличилось на 67% за год, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 64 847 рублей в месяц за полную занятость.

Четвертое место среди самых интересных для петербургских соискателей офисных вакансий занимает профессия психолога. Соискательский спрос на психологов вырос на 52% за год, и средние предлагаемые заработные платы для новых сотрудников составили 47 325 рублей ежемесячно.

Офисные профессии с наибольшим приростом откликов соискателей в III-м квартале 2024 года

Профессия Динамика увеличения числа откликов год к году, %, III квартал 2023/2024 Средняя предлагаемая заработная плата, руб., III квартал 2024 Брокер +201% 162 678 Адвокат +132% 71 323 Нотариус +67% 64 847 Психолог +52% 47 325 Маркетолог +51% 98 551

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