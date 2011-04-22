Авито Работа: в Санкт-Петербурге спрос соискателей на офисные позиции вырос на 20% за год

В среднем новым сотрудникам на этой позиции работодатели предлагали около 162 678 рублей в месяц при полной занятости. Этот показатель основан на зарплатных вилках, указанных в вакансиях, где работодатели обычно указывают самые высокие значения возможных заработков. Однако реальный доход специалиста зависит от процентов со сделок и может отличаться от значений, указанных в описании вакансии. В целом спрос кандидатов на работу в офисном сегменте увеличился на 20%.
Возросла активность соискателей по отношению к позициям в юриспруденции — в третьем квартале текущего года число откликов на вакансии адвоката увеличилось на 132% за год. Новые сотрудники на этих позициях могут рассчитывать в среднем на 71 323 рубля ежемесячно за полный рабочий день.
На третьей позиции по популярности среди петербуржцев, ищущих работу в офисе, — профессия нотариуса. Количество откликов на эти вакансии увеличилось на 67% за год, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 64 847 рублей в месяц за полную занятость.
Четвертое место среди самых интересных для петербургских соискателей офисных вакансий занимает профессия психолога. Соискательский спрос на психологов вырос на 52% за год, и средние предлагаемые заработные платы для новых сотрудников составили 47 325 рублей ежемесячно.
Офисные профессии с наибольшим приростом откликов соискателей в III-м квартале 2024 года
|
|
|
Профессия
|
Динамика увеличения числа откликов год к году, %, III квартал 2023/2024
|
Средняя предлагаемая заработная плата, руб., III квартал 2024
|
Брокер
|
+201%
|
162 678
|
Адвокат
|
+132%
|
71 323
|
Нотариус
|
+67%
|
64 847
|
Психолог
|
+52%
|
47 325
|
Маркетолог
|
+51%
|
98 551
|
Фото: Pxhere
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