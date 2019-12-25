Рождественские ярмарки Санкт-Петербурга 2026

В Санкт-Петербурге уже вовсю работают городские ярмарки, которые так полюбилась многим петербуржцам и гостям города. Также мы расскажем вам, какие ещё новогодние и рождественские ярмарки будут открыты в декабре 2025 года и январе 2026 года в Петербурге.

Рождественская ярмарка на Дворцовой площади

Где: Дворцовая площадь, Санкт-Петербург

Когда: с 13 декабря 2025 года по 11 января 2026 года

Что посмотреть: На Дворцовой площади развернётся праздничный рождественский городок с ярмарочными домиками, угощениями и сувенирами. Гостей ждут горячие напитки, изделия ручной работы, фотозоны и праздничная иллюминация. Также для детей и взрослых будет работать большая катальная горка, ватрушки на которую можно взять бесплатно.

. Фото: Piter.tv

Рождественская ярмарка на Манежной площади

Где: Манежная площадь, Санкт-Петербург

Когда: с 13 декабря 2025 года по 11 января 2026 года

Что посмотреть: Манежная площадь традиционно превращается в уютный рождественский городок. Здесь работают ярмарочные домики с новогодними угощениями, сладостями и горячими напитками, сувенирами и подарками ручной работы. Гостей ждут праздничная сцена с концертами и театрализованными представлениями, карусель, фотозоны, световые инсталляции и насыщенная развлекательная программа для всей семьи. Атмосфера камерного зимнего праздника делает Манежную площадь одной из самых уютных точек новогоднего Петербурга.

Фото: Piter.tv

Рождественская ярмарка на Московской площади

Где: Московская площадь, Санкт-Петербург

Когда: с 13 декабря 2025 года по 11 января 2026 года

Что посмотреть: Ярмарка посвящена сказкам Александра Пушкина. Гостей ждут арт-объекты и фотозоны — "Дуб", "Белочка", "Тройка", "Книга". На площадке будут мастер-классы, концерты, конкурсы и викторины. Для детей оборудованы зоны зимних развлечений.

Фото: Piter.tv

Рождественский базар в Пассаже

Где: Пассаж на Невском, Санкт-Петербург

Когда: с 1 декабря 2025 по 11 января 2026

Что посмотреть: Пассаж сохраняет атмосферу дореволюционного Петербурга с его стеклянной крышей, украшенной тысячами огней, где под потолком парят фигуры балерин и щелкунчиков. Здесь можно найти лучшие бесплатные фотозоны в помещении. Ассортимент ярмарки рассчитан на ценителей качественных и эксклюзивных товаров: ручная выдувка ёлочных игрушек, в том числе от фабрики "Ариель", авторские коллекционные куклы, ювелирные изделия в русском стиле, а также элитный шоколад из Бельгии и Швейцарии в подарочных наборах.

Фото: ВКонтакте / Торговый дом Пассаж

Никольские ряды

Где: Никольские ряды, Санкт-Петербург

Когда: с 27 декабря 2025 по 11 января 2026

Что посмотреть и попробовать: Внутренний двор исторического рынка Никольские ряды превращается в уютную зимнюю локацию с развлечениями для компаний и друзей. Стены двора защищают от ветра, создавая комфортный микроклимат для активного отдыха. Главная особенность — Венецианская карусель. Также можно прокатиться на ватрушках и ледянках.

Фото: ВКонтакте/ Никольские ряды

Новогодний маркет в ТРЦ "Галерея"

Где: Лиговский пр., 30А, Санкт-Петербург

Когда: С 1 декабря 2025 по 15 января 2026

Что посмотреть: Ассортимент преимущественно масс-маркетовый: подарочные наборы, сладости, косметика, сувениры и ёлочные украшения. Уникальных вещей немного, зато всё под одной крышей.

Главное фото: Piter.tv