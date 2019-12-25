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В Петербурге спрос на инженеров-механиков увеличился на 10%
Сегодня, 8:22
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В Петербурге спрос на инженеров-механиков увеличился на 10%

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Средняя зарплата инженера-механика выросла на 16,7 тыс. рублей – до 93 тыс. рублей.

Спрос на инженеров-механиков в Петербурге увеличился на 10%. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru 31 октября. 

Исследование провели в преддверии их профессионального праздника. В Северной столице в 2024 году появилось почти 8 тыс. вакансий для этих специалистов. Средняя зарплата инженера-механика выросла на 16,7 тыс. рублей – до 93 тыс. рублей. 

Уровень конкуренции за рабочие места на начало октября составил 4,9 резюме на вакансию, что говорит о достаточности этих специалистов на рынке труда. 

Добавим также, что проведенный в этом году опрос hh.ru показал, что профессия инженера-механика находится на первом месте среди наиболее престижных рабочих профессий, по мнению россиян. 

Пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru 

Ранее мы рассказывали о том, что спрос на услуги дизайна для бизнеса в Петербурге вырос на 42%. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: headhunter, инженер-механик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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