Спрос на услуги дизайна для бизнеса в Петербурге вырос на 42%

Среди наиболее востребованных услуг оказались услуги графического дизайна. В сентябре 2024 года спрос на них вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики сервиса Avito Services провели исследование, которое показало изменения в спросе на услуги в области дизайн-маркетинга и рекламы в 2024 году. Заметен растущий интерес к специалистам в данной сфере. В сентябре 2024 года спрос на их услуги увеличился на 13% по сравнению с предыдущим годом. Количество предложений от таких исполнителей на платформе Avito Services возросло на 50%.

Это связано с развитием малого и среднего бизнеса в России и ростом рынка электронной торговли. Число субъектов МСП в сентябре 2024 года увеличилось на 4,5% по сравнению с прошлым годом. Растущая конкуренция требует эффективных рекламных коммуникаций и качественного визуального контента.

Среди наиболее востребованных услуг оказались услуги графического дизайна. В сентябре 2024 года спрос на них вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество предложений от графических дизайнеров увеличилось на 80%.

Также наблюдается повышенный интерес к созданию концепции фирменного стиля. В сентябре 2024 года спрос на эту услугу вырос на 27% по сравнению с прошлым годом. Предложение от специалистов, занимающихся разработкой фирменного стиля, увеличилось на 42%.

Помимо этого, возрос спрос на брендирование продукции и разработку дизайна визитных карточек. В сентябре 2024 года спрос на эти услуги увеличился на 63% и 28% соответственно. Предложения от специалистов, предлагающих эти услуги, увеличились на 46% и 46% соответственно.