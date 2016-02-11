Впервые с января петербуржцам предлагают желаемую зарплату

Разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами достигла баланса.

В Петербурге работодатели впервые с января 2024 года стали предлагать ту зарплату, которую хотят люди. К такому выводы пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

По итогам за последние 30 дней медиана предлагаемых заработных плат в Петербурге составила 80 тыс. рублей, в то же время соискатели региона в среднем рассчитывают на доход также не ниже 80 тыс. рублей. Таким образом, разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами достигла баланса. Подобная ситуация в Петербурге произошла впервые с начала года. В целом запросы местных жителей с начала года выросли более чем на 10 тыс. рублей. Работодатели тоже стараются держать планку – рост предлагаемой зарплаты с начала года +10 тыс. рублей. Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО

Зарплаты, предлагаемые работодателями, превышают ожидания соискателей в сфере "Транспорт и логистика" – более чем на 24 тыс. рублей. Специалисты в среднем согласны на зарплату в 80 тыс. рублей, а работодатели готовы платить 104,8 тыс. рублей.

Кроме того, в топ сфер, где предложения превышают запросы соискателей, вошли "Автобизнес" (120 тыс. против 100 тыс. рублей), "Спортивные клубы и фитнес" (86,9 тыс. против 70 тыс. рублей).

Ранее мы рассказывали о том, что галург в Петербурге может зарабатывать в месяц от 270 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV