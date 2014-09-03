Галург в Петербурге может зарабатывать в месяц от 270 тыс. рублей

На втором месте по уровню дохода оказался стоматолог-терапевт.

В Петербурге галург – инженер-проектировщик обогатительной фабрики – может зарабатывать от 270 тыс. рублей в месяц. Об этом рассказали Piter.TV 12 ноября в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что вакансия предусматривает проектирование технологических объектов галургической обогатительной фабрики и общезаводского хозяйства на всех стадиях проектирования, выполнение технологических расчетов и другое. Кандидату нужны высшее образование, опыт работы от 10 лет, знание технологии производства хлористого калия галургическим способом.

На втором месте по уровню дохода оказался стоматолог-терапевт. Соискателю на этой позиции обещают зарплату от 250 тыс. рублей в месяц. Третью строчку занимает вакансия главного инженера с доходом от 200 тыс. рублей.

Кроме того, среди привлекательных предложений октября – вакансия мастера-плиточника, зарплата которого начинается от 200 тыс. рублей в месяц. Замыкает пятерку самых доходных предложений инженер-конструктор. Соискателю на эту вакансию предлагают от 180 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: зарплатные запросы школьников в Петербурге составляют примерно 30 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV