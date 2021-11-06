Зарплатные запросы школьников составляют примерно 30 тыс. рублей

Студенты высших учебных заведений и ссузов планируют зарабатывать 56,9 тыс. рублей.

Молодые люди из Петербурга начали интенсивнее искать работу, увеличивая свою активность на 7%. Это сообщает пресс-служба сервиса по трудоустройству "HeadHunter Северо-Запад".

Сейчас в Петербурге работу ищут около 100 тысяч молодых соискателей. В России зарегистрировано свыше 4 миллионов активных резюме, из которых примерно половина принадлежит молодым людям в возрасте от 14 до 34 лет (51%).

Студенты-школьники из Петербурга ищут работу или подработку с зарплатой в 29,8 тыс. рублей. Студенты высших учебных заведений и ссузов планируют зарабатывать 56,9 тыс. рублей. Молодежь старше 25 лет ожидает зарплату в размере 80,3 тыс. рублей.

Общая тенденция среди молодых петербуржцев заключается в повышении требований к зарпоте. Средний уровень запрашиваемых доходов у молодежи достигает 63,2 тыс. рублей, а максимальная ожидаемая зарплата у москвичей-подростков доходит до 78 тыс. рублей.