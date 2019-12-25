С негативной реакцией работодателя на беременность столкнулись 7% петербурженок

56% женщин сообщили о беременности своему начальнику в первом триместре, 14% — во втором, а 4% — незадолго до ухода в декрет, либо в седьмой месяц беременности.

В результате исследования сервиса SuperJob, проводимого среди женщин из Петербурга, имеющих детей, выяснилось, что 7% столкнулись с негативной реакцией работодателей на новость о беременности.

Так, 56% женщин сообщили о беременности своему начальнику в первом триместре, 14% — во втором, а 4% — незадолго до ухода в декрет, либо в седьмой месяц беременности. Женщины младше 39 лет чаще старших коллег сообщают о беременности на ранних этапах, в то время как женщины старше 40 лет чаще делятся радостью о наступающей беременности во втором триместре или незадолго перед отпуском по уходу за ребенком.

Почти половина женщин (43%) сообщили, что работодатель положительно воспринял известие о беременности, 29% — сказали о нейтральной реакции, а оставшиеся 7% сообщили о негативном отношении начальника.