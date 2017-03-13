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Жители Петербурга стали менее уступчивыми в зарплатных ожиданиях
Сегодня, 9:00
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Жители Петербурга стали менее уступчивыми в зарплатных ожиданиях

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Готовы уступить и снизить свои зарплатные ожидания ради нового трудоустройства или сохранения текущего места работы только 30% респондентов.

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди петербуржцев и выяснили, что горожане стали менее уступчивыми в вопросах зарплатных ожиданий. Об этом 23 октября стало известно Piter.TV. 

Готовы уступить и снизить свои зарплатные ожидания ради нового трудоустройства или сохранения текущего места работы только 30% респондентов. Причем за год доля упала сразу на 10%. 

Таким образом, чтобы не терять в доходе, петербуржцы готовы либо увольняться из компании, которая не удовлетворяет их зарплатные потребности, либо просто находиться в более длительном поиске, не размениваясь, так скажем, на мелочи.

Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО 

Выросло число и тех, кто, наоборот, не пойдет ни на какие уступки и просто откажется от вакансии или даже текущего места работы, если доход в ней ниже, чем его зарплатные запросы. Если в прошлом году таких было 42%, то сейчас 52%. 

Наименее уступчивыми в зарплатном вопросе оказались работники ритейла (67%), транспортной сферы (62%), автобизнеса (60%), медики (60%) и закупщики (60%). А более гибкими стали IT-специалисты (42%). 

Таким образом, доля граждан, готовых отстаивать свои зарплатные запросы, заметно растет, и это подтверждается другим важным трендом – общим настроением людей на рынке труда. Здесь мы видим, что за год настроение людей стало более оптимистичным в вопросе работы. Так, сразу 62% опрошенных петербуржцев заявили, что смогут найти работу в короткие сроки в случае неожиданного увольнения. Да, возможно, это будет временная или проектная занятость, или даже работа не по основной профессии, но сам поиск будет достаточно быстрый и легкий.

Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург опустился на 26 место в региональном рейтинге перспективности трудоустройства. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплатные ожидания, опрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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