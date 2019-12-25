Петербург опустился на 26 место в региональном рейтинге перспективности трудоустройства

Конкуренция среди соискателей за рабочие места в Петербурге увеличилась с 4 до 4,2 резюме на вакансию, а доля тех, кто готов к переезду, выросла с 0,7% до 0,8%.

Петербург ухудшил свои позиции в рейтинге перспективности трудоустройства по версии платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Город опустился с 14 на 26 место, потеряв 0,82 балла (с 74,10 до 73,28). Аналитики связывают это с усилением конкуренции на местном рынке труда.

Конкуренция среди соискателей за рабочие места в Петербурге увеличилась с 4 до 4,2 резюме на вакансию, а доля тех, кто готов к переезду, выросла с 0,7% до 0,8%.

Лидером рейтинга стала Амурская область с баллом 77,56 (против 77,95 кварталом ранее). Здесь зафиксирован рост зарплат на 6,3 тысячи рублей за квартал (медиана составляет 98,9 тысячи рублей). Прожиточный минимум в регионе равен 19,4 тысячи рублей. Только 1,6% опрошенных готовы уехать на заработки.

Курская область заняла 7 мес то, поднявшись на 35 позиций с 71,93 до 75,02 балла. Это связано с резким ростом зарплат с 53 тысяч рублей до 66,8 тысяч рублей. При этом число тех, кто хочет уехать, заметно увеличилось. 78,0% не готовы к переезду.