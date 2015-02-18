Петербург вошел в топ-3 направлений для отдыха с детьми в октябре

Доля гостей, приезжающих в Петербург с детьми, стабильно увеличивается и на данный момент составляет 53%.

Петербург занял третье место среди популярных направлений для путешествий с детьми в октябре 2024 года. Информация об этом была предоставлена комитетом по развитию туризма.

Отели Северной столицы заняли каждую десятую позицию в рейтинге бронирований на октябрь.

Временно исполняющая обязанности председателя комитета Нана Гвичия подчеркнула, что в городе на Неве представлены разнообразные предложения для туристов всех возрастных категорий и интересов. Особое внимание уделяется развитию семейного и детского туризма. Доля гостей, приезжающих в Петербург с детьми, стабильно увеличивается и на данный момент составляет 53%.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал партнером одной из крупнейших туристских выставок Китая.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")