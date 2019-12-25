Почти половина опрошенных россиян скептически относятся к "Черной пятнице"

Социологи определили, какая возрастная группа чаще реагирует на скидки.

Практически половина опрошенных российских граждан (46 процентов) относятся к "Черной пятнице" скептически. К соответствующим результатам пришли сотрудники исследования, организованного холдингом "Ромир". Текст опроса привели журналисты информационного агентства "ТАСС". Половина населения страны назвали скидки в этот период, предлагаемые во время распродаж, искусственными или созданными от завышенной цены.

Причем скепсис в отношении распродаж растет с возрастом респондента. сообщение исследователей

Чаще всего в сезонную акцию вовлечены россияне в возрасте от 18 до 34 лет. Молодое поколение в возрасте от 18 до 24 лет больше других категорий граждан других верят в реальные и значительные скидки (11 процентов в этой группе против трех процентов в среднем). По данным аналитиков, эта прослойка общества чаще других откладывает покупки до наступления "Черной пятницы". В рейтинге товаров, которые россияне хотели бы приобрести в период распродаж, входят: "одежда и обувь" - 20 процентов респондентов, "товары для дома" - 16 процентов, "электроника и гаджеты" - девять процентов. К последне категории выше интерес у мужчин в возрасте 25-34 лет.

Специалисты добавили, что в ряде российских регионов доля жителей, положительно настроенных к "Черной пятнице", превышает количество скептиков. К подобным длокациям относятся Москва и Центральный регион страны, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток. В Санкт-Петербурге число тех, кто считают, что во время "Черной пятницы" можно существенно сэкономить, равно количеству сомневающихся в выгоде акции для потребителей. Наиболее скептически настроенными к распродажам в конце ноября считаются жители Урала и южной части России.

В 2024 году 47% россиян планировали делать покупки в "Черную пятницу".

