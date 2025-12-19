Мишустин поручил РСХБ усилить работу в период подготовки к полевым работам

Премьер-министр Мишустин поручил Россельхозбанку (РСХБ) усилить работу в период подготовки к полевым работам. Об этом он заявил на встрече с главой РСХБ Борисом Листовым
Глава правительства отметил важность для бизнеса и аграриев при подготовке к очередному циклу полевых работ обращаться за получением финансирования от банка. Мишустин напомнил, что РСХБ помогает малому и среднему предпринимательству, а также фермерам.
Все зависит от возможности получить продукцию поставщика напрямую. И если она есть, а банк именно создает такую инфраструктуру, это, конечно, уменьшает издержки, соответственно, и цена продукции становится гораздо меньше.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин призвал делать все, чтобы имена ученых из РФ были известны всему миру.
Видео: Правительство России
