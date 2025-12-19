Мишустин поручил РСХБ усилить работу в период подготовки к полевым работам

Глава правительства напомнил, что РСХБ помогает малому и среднему предпринимательству, а также фермерам.

Премьер-министр Мишустин поручил Россельхозбанку (РСХБ) усилить работу в период подготовки к полевым работам. Об этом он заявил на встрече с главой РСХБ Борисом Листовым

Глава правительства отметил важность для бизнеса и аграриев при подготовке к очередному циклу полевых работ обращаться за получением финансирования от банка. Мишустин напомнил, что РСХБ помогает малому и среднему предпринимательству, а также фермерам.

Все зависит от возможности получить продукцию поставщика напрямую. И если она есть, а банк именно создает такую инфраструктуру, это, конечно, уменьшает издержки, соответственно, и цена продукции становится гораздо меньше. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин призвал делать все, чтобы имена ученых из РФ были известны всему миру.

Видео: Правительство России