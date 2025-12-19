Глава правительства напомнил об обширных мерах поддержки ученых в России, в том числе молодых.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал делать все, чтобы имена ученых из РФ были известны всему миру. Об этом он заявил на встрече с руководителем Российского научного фонда Владимиром Беспаловым.

Мишустин напомнил об обширных мерах поддержки ученых в России, в том числе молодых. По словам главы правительства, меры поддержки очень важны, но также необходимо иметь соответствующий результат. Он подчеркнул ,что достижения российских исследователей должны быть известны миру. Для достижения этоц цели Мишустин призвал прикладывать все усилия.

Конечно, надо обязательно говорить о достижениях исследователей, используя все доступные способы, чтобы имена наших ученых знали не только в стране, но и за пределами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Видео: Правительство России