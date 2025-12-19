Мишустин встретил премьера Белоруссии в Доме правительства

В Москве пройдет заседание Совета министров Союзного государства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретил премьера Белоруссии Александра Турчина в Доме правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Турчин прибыл в Москву с официальным визитом, где пройдет заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. В ходе переговоров стороны затронут ключевые аспекты углубления интеграции в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Также сообщается, что перед мероприятием Мишустин и Турчин планируют кратко пообщаться один на один. В Доме правительства оба премьера обменялись рукопожатием и сделали совместное фото.

Видео: Правительство России