Мишустин: Россия должна добиваться экономики высоких зарплат

По его словам, сейчас важно заниматься экономикой предложения и в целом технологическим суверенитетом.

Россия должна добиваться экономики высоких зарплат. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым.

По его словам, сейчас важно заниматься экономикой предложения и в целом технологическим суверенитетом. Мишустин отметил, что для появления в России прорывных разработок нужно активно внедрять инновации в разные сферы жизни страны.

Важно, чтобы развитие страны шло равномерно, чтобы изменения чувствовали жители всех субъектов Российской Федерации, в том числе новых субъектов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Также глава правительства отметил важность различных мер поддержки для малого и среднего бизнеса, которые принимает "ВЭБ.РФ".

Ранее Мишустин призвал поддерживать бизнес, вовлекающий изобретения в хозяйственный оборот.

Видео: Правительство России