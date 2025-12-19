  1. Главная
Сегодня, 11:49
Мишустин: Россия должна добиваться экономики высоких зарплат

По его словам, сейчас важно заниматься экономикой предложения и в целом технологическим суверенитетом.

Россия должна добиваться экономики высоких зарплат. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым.

По его словам, сейчас важно заниматься экономикой предложения и в целом технологическим суверенитетом. Мишустин отметил, что для появления в России прорывных разработок нужно активно внедрять инновации в разные сферы жизни страны.

Важно, чтобы развитие страны шло равномерно, чтобы изменения чувствовали жители всех субъектов Российской Федерации, в том числе новых субъектов.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Также глава правительства отметил важность различных мер поддержки для малого и среднего бизнеса, которые принимает "ВЭБ.РФ".

Ранее Мишустин призвал поддерживать бизнес, вовлекающий изобретения в хозяйственный оборот.

Видео: Правительство России

Теги: высокие зарплаты, михаил мишустин, премьер-министр россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

