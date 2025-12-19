По его словам, доля индивидуальной собственности в инвестициях должна расти.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал поддерживать бизнес, вовлекающий изобретения в хозяйственный оборот. Об этом он заявил в ходе стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности.

Глава правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу в ближайшие пять лет увеличить объем вложений в основной капитал не менее чем на 60%. По его словам, доля индивидуальной собственности в инвестициях должна расти. Мишустин подчеркнул, что за последние четыре года эта доля выросла до 6%.

Нужно усиливать эту положительную тенденцию. А для этого очень важно поддерживать наших предпринимателей, которые вовлекают изобретения в хозяйственный оборот, которые расширяют взаимодействие между образовательными организациями, наукой, бизнесом. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

