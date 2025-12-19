Правительство создаст механизмы для поддержки электротранспорта

Из федерального бюджета будет направлено 150 млн рублей на эти цели.

Правительство России создаст механизмы для поддержки электротранспорта. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, правительство активно стимулирует развитие транспортной инфраструктуры на территории страны. Мишустин подчеркнул, что это касается и строительства дорог, и формирования сети электрозаправочных станций. Глава правительства добавил, что в сфере автопрома расширяется сегмент электромобилей.

Однако мест, где можно быстро зарядить свое авто, особенно на федеральных трассах, пока, к сожалению, немного. Чтобы изменить эту ситуацию мы создадим новый инструмент поддержки. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава правительства добавил, что в текущем году из федерального бюджета будет направлено 150 млн рублей на эти цели.

Видео: Правительство России