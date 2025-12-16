Правительство: экологов поздравили с профессиональным праздником

В эту дату традиционно чествуют тех, кто заботится о будущем, вносит большой вклад в сохранение окружающей среды.

Учёных, сотрудников заповедных территорий и природоохранных организаций, а также общественных деятелей поздравили с профессиональным праздником в правительстве страны. 5 июня отмечается День эколога, в эту дату чествуют тех, кто заботится о будущем, вносит большой вклад в сохранение окружающей среды, уникальной флоры и фауны России.

Председатель кабмина Михаил Мишустин отметил, что от этих сотрудников напрямую зависит экологическое благополучие. В том числе, речь идет о рациональном использовании ресурсов, формировании экономики замкнутого цикла и совершенствовании системы обращения с отходами. В России сегодня успешно реализуются проекты по восстановлению лесов, биоразнообразия, очистке водных объектов.

Важно, что вы внедряете инновационные технологии, передовые методы мониторинга и моделирования, ведёте широкую просветительскую работу, повышаете эффективность природоохранной деятельности. Михаил Мишустин, председатель правительства РФ

Особую благодарность власти также выразили волонтёрам, их поблагодарили за активную гражданскую позицию и готовность прийти на помощь для восстановления здоровья планеты.

Ранее сообщалось, что стали известны города с самым высоким качеством жизни.

Фото: Magnific

