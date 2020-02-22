Маркетолог указал, с чем связан спрос на ретрогаджеты

Сейчас молодое поколение (зумеры) массово скупают MP3-плееры, винил, фотоаппараты Polaroid и другие ретрогаджеты на торговых площадках для размещения объявлений. Российский маркетолог, основатель маркетингового агентства BOLSHE Ноема Минасян объяснил журналистам телеканала "360.ru", почему происходит такой процесс. Речь идет о том, что граждане даже готовы переплачивать порядка 50 процентов от стоимости устройства для того, чтобы получить в свою коллекцию редкую вещь.
Поколение Z родились в мире, где доступно все. В этой ситации самой большой ценностью становится не новое, а необычное, новый опыт.... Люди устали от идеального цифрового мира и теперь ценят несовершенство, случайность и вещи с характером.
Ноема Минасян, маркетолог
Эксперт объяснила, что для молодежи фотографии на пленку или Polaroid выглядят "живыми", потому что несовершенны. На этот процесс влияет пересвет и другие неожиданные ситуации. Однако это отличает их от идеальных цифровых фотографий. Таким образом пленочные изображения становятся не обычным способом сохранить момент, но сделать его уникальным. Аналогичная ситуация связана с винилом и MP3-плеерами. Зумеров больше привлекает сам процесс прослушивания музыки, а не следование за лентой рекомендаций.
Коллекция Музея музыки пополнилась корейским национальным гонгом.
Фото: pxhere.com
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