Маркетолог указал, с чем связан спрос на ретрогаджеты

Зумеры обращают внимание на новый опыт, а не на идеальное исполнение.

Сейчас молодое поколение (зумеры) массово скупают MP3-плееры, винил, фотоаппараты Polaroid и другие ретрогаджеты на торговых площадках для размещения объявлений. Российский маркетолог, основатель маркетингового агентства BOLSHE Ноема Минасян объяснил журналистам телеканала "360.ru", почему происходит такой процесс. Речь идет о том, что граждане даже готовы переплачивать порядка 50 процентов от стоимости устройства для того, чтобы получить в свою коллекцию редкую вещь.

Поколение Z родились в мире, где доступно все. В этой ситации самой большой ценностью становится не новое, а необычное, новый опыт.... Люди устали от идеального цифрового мира и теперь ценят несовершенство, случайность и вещи с характером. Ноема Минасян, маркетолог

Эксперт объяснила, что для молодежи фотографии на пленку или Polaroid выглядят "живыми", потому что несовершенны. На этот процесс влияет пересвет и другие неожиданные ситуации. Однако это отличает их от идеальных цифровых фотографий. Таким образом пленочные изображения становятся не обычным способом сохранить момент, но сделать его уникальным. Аналогичная ситуация связана с винилом и MP3-плеерами. Зумеров больше привлекает сам процесс прослушивания музыки, а не следование за лентой рекомендаций.

Коллекция Музея музыки пополнилась корейским национальным гонгом.

Фото: pxhere.com