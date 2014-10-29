Медведев поддержал изучение ИИ в школе

Зампред СБ РФ рассказал о необходимости развивать современные технологии.

В Москве поддержали включение курсов по искусственному интеллекту (ИИ) в школьную программу. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия", председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые". Чиновник задал одному из участников мероприятия вопрос о том чего, по его мнению, не хватает в образовательной программе для детей. В результате молодой человек ответил, что наиболее актуальной проблемой для развития страны является нехватка большего развития в сфере ИИ. Юноша добавил, что по стране проводится Национальная технологическая олимпиада, однако ее задания не опираются на те дисциплины, которые могли бы изучаться в школах.

Здесь я полностью поддерживаю. Дело в том, что я уже тут разглагольствовал на тему того, что искусственный интеллект непознаваемый. Но познавать-то его все равно нужно, чтобы он нас в какой-то момент не перехитрил. Поэтому, значит, то, что такие курсы, я не знаю, как их правильно структурировать, могли бы войти в школьную программу, я это полностью поддерживаю. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Фото и видео: RuTube / Sputnik на русском, Российское общество "Знание"