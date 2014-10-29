Сегодня, 12:42
Медведев: контракт с ВС РФ заключили 127 тыс. человек в 2026 году

Зампред СБ РФ рассказал о том, почему граждане выбирают такой путь.

Контракт с Вооруженными силами России в 2026 году заключили уже 127 тысяч граждан, а еще десять тысяч человек  решили стать добровольцами. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия", председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, выступая в Москве на просветительском марафоне "Знание. Первые". Чиновник отметил, что в вопросе комплектования армии  власти исходят из соображений, которые представляют министерство по обороне страны и Генеральный штаб.

И в прошлом году для объединенной группировки войск в результате всех контрактов военных пришло служить 450 тыс. человек. Это всего. А в этом году, уже на сегодняшнюю дату, я посмотрел как раз вчера, эту цифру назову: 127 тыс. наших граждан, наших ребят и девушек...

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт добавил, что заключившие контракт россияне исходят из высоких патриотических побуждений. 

Медведев назвал основного геополитического соперника России.

Фото и видео: RuTube / Sputnik на русском, Российское общество "Знание"

