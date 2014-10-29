Зампред СБ РФ назвал европейских руководителей "идиотами".

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия", председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал Америку основным геополитическим соперником России. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления в рамках своей лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в 2026 году. Эксперт пояснил аудитории, что у Москвы и Вашингтона всегда были напряженные отношения друг с другом.

Америка - наш основной геополитический соперник. Мы с вами понимаем, что такое США: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся взаимоотношения Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Зампред СБ РФ добавил, что руководство Европейского союза бредит войной с Россией. По его мнению, сейчас региональное сообщество возглавляют идиоты, которые сами же разрушают то, что было сделано до них дипломатическими усилиями за десятилетия. Дмитрий Медведев охарактеризовал местные политические элиты как деструктивных и недалеких людей, но упорно идущих вк своей цели.

