В СБ России рассказали о том, как Вашингтон может выйти из угла, в который загнал сам себя.

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не согласится на иранский мирный план из десяти пунктов, так как в противном случае это будет унизительно Белого дома, ведь США признаются в реальности победы Тегерана в вооруженном конфликте. В собственном Telegram-канале чиновник назвал успехом иранского руководства даже сам факт, что Дональд Трамп согласился обсуждать мирный план, представленный Исламской Республикой. В Москве считают, что промежуточным вариантом решения кризисной ситуации будет то, что страны сохранят хрупкое перемирие и сделают вид, что "все хорошо". Такие шаги, по мнению, Дмитрия Медведева, придется принять, так как каждый шаг на шахматной доске для США создает положение, приближающее страну к цугцвангу.

Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Очевидно, что нет. Это унизительно для него и будет означать реальную победу ИРИ. Тогда что? Снова боевые действия? Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Дмитрий Медведев полагает, что Дональд Трамп не захочет и не сможет долго вести войну, так как в Конгрессе такие действия на ближневосточном треке не поддержат.

