Эксперт сообщил о том, что мировая ситуация может прийти к идеям Жана Бодрийяра.

Совершенствование технологий синтетической биологии, редактирования генома и методов сборки вирусов создает для человечества беспрецедентные риски, включая возможность создания нового биологического оружия. Соответствующее заявление журналистам журнала "Экспери" сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в авторской статье. Чиновник привел параллель с идеями французского философа Жана Бодрийяра, который писал о "совершенном преступлении", самостоятельно стирающем следы правонарушения. Речь идет о том, что "выпущенная из пробирки" пандемия может стать именно таким явлением, направленным против людей. А виновного за ситуацию найти будет сложно, так как это лицо скрывается за коммерческой тайной и находится глобальной сети биолабораторий.

Следует понять, что в таких условиях кратно вырастают угрозы, связанные с созданием биологического оружия и попаданием его в руки террористических группировок. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев ответил Каллас о возможном запрете на въезд в ЕС участникам СВО.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев