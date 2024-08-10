  1. Главная
Медведев ответил Каллас о возможном запрете на въезд в ЕС участникам СВО
Сегодня, 11:33
В России иронично отозвались о словах главы евродипломатии по новым санкциями против участников СВО.

В Москве отреагировали на высказывание главы  верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Каи Каллас о намерении запретить въезд в Шенгенскую зону российским военнослужащим.  Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник опубликовал в своем англоязычном аккаунте  в Telegram-канале. Речь идет о том, что в понедельник, 23 февраля, иностранная представительница отметила, что в региональном сообществе политики сейчас работают над тем, чтобы запретить въезд на территорию ЕС тем гражданам России, которые были задействованы в СВО на украинской земле.

Какая потеря для наших бойцов. Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев: Европа стагнирует и беднеет из-за антироссийской политики.

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев

