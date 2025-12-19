  1. Главная
Медведев: Европа стагнирует и беднеет из-за антироссийской политики
Сегодня, 13:41
В Совете безопасности России оценили запрет ЕС на экспорт газа из нашей страны.

 Страны Европейского союза сами завели себя в системный кризис отказом от российского природного газа, поэтому теперь их экономические системы находятся в стагнации. Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник опубликовал в своем аккаунте для национального мессенджера Max сведения о том, что падение доходов и уровня потребления в региональном сообществе сказалось на том процессе, что теперь местное население экономит во всем, кутаясь в три слоя одежды из-за холода, который пришел в их дома.

Собственно, рецепт системного кризиса, в который ЕС загнал себя, готов: российского газа все меньше, а цены при этом все выше. Это вызвало стагнацию ведущих экономик Старого Света, сокращение там промышленного производства и рабочих мест.

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ .

Таким образом эксперт прокомментировал недавнее решение коллективного Брюсселя о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Запрет вступает в законную силу с 1 января 2027 года, а трубопроводного природного газа - с 30 сентября 2027 года. 

