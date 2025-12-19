В СБ РФ считают, что "ушла эпоха" по ограничению стратегических сил с США.

Москва и Вашингтон впервые с 1972 года больше не имеют друг с другом договора, ограничивающего ядерное вооружение. Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник опубликовал в своем англоязычном аккаунте пост подходящей иллюстрацией. Речь идет о кадре из американского телесериала "Игра престолов" с персонажем Король Ночи и подписью: Winter is coming ("Зима близко"). Политический деятель отметил, что таким образом закончилась целая эпоха договоров от ОСВ-1 до СНВ-3.

Вот и все. Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы... Все это в прошлом. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ .

.Напомним, что 5 февраля 2026 года окончательно завершается действие российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ был подписан сторонами 8 апреля 2010 года, а в законную силу он вступил 5 февраля 2011 года. Затем, в феврале 2021 года, дипломатам удалось продлить соглашение на пятилетний период.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Dmitry Medvedev