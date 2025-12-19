Зампред СБ РФ оценил будущее соседнего государства.

В Москве ожидают, что после демонтажа киевского режима Украина сохранится "в каком-то виде". Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью для журналистов из новостных агентств "ТАСС",The Reuters и проекта Wargonzo. Политический деятель рассказал прессе о том, что до того момента, пока вражеский режим властей в соседней стране не будет демонтирован, то спокойствия в регионе не наступит. Эксперт добавил, что конфликт является следствием распада Советского союза и представляет собой форму гражданского столкновения. Он пояснил, что важно говорит ь о глубине общих исторических и семейных связей России с Украиной. В частности, родственникам сложно разбираться с тем, кто русский, а кого считать украинцем.

Это не означает, что само государство закончится - оно в каком-то виде сохранится. В каком, еще раз говорю, - я не знаю. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Фото: Секретариат Дмитрия Медведева, Telegram / ТАСС