Медведев ожидает, что Украина сохранится "в каком-то виде"
Сегодня, 16:01
Зампред СБ РФ оценил будущее соседнего государства.

В Москве ожидают, что после демонтажа киевского режима Украина сохранится "в каком-то виде". Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью для журналистов из новостных агентств "ТАСС",The Reuters и проекта Wargonzo. Политический деятель рассказал прессе о том, что до того момента, пока вражеский режим властей в соседней стране не будет демонтирован, то спокойствия в регионе не наступит. Эксперт  добавил, что конфликт является следствием распада Советского союза и представляет собой форму гражданского столкновения. Он пояснил, что важно говорит ь о глубине общих исторических и семейных связей России с Украиной. В частности, родственникам сложно разбираться с тем, кто русский, а кого считать украинцем.

Это не означает, что само государство закончится - оно в каком-то виде сохранится. В каком, еще раз говорю, - я не знаю.

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ 

Медведев: Зеленский делом против Тимошенко пытается устранить конкурентов.

Фото: Секретариат Дмитрия Медведева, Telegram / ТАСС

