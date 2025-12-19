Зампред СБ РФ рассказал о масштабах коррупции на Украине.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский уголовным делом против лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко пытается устранить конкурентов. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью для журналистов из новостных агентств "ТАСС",The Reuters и проекта Wargonzo. Политический деятель заметил, что в какой бы исторический период не совершал визиты на украинскую территорию, там всегда гремели коррупционные скандалы, так как "все покупалось и продавалось". По словам эксперта, во многом такими процессы управляют государства, которые и управляют ситуацией изнутри. В частности, речь идет о том, что органы управления на Украине создавались не без участия США и европейских представителей.

То, что творится с Тимошенко и ее партией. Понятно, что нынешний руководитель этого политического режима пытается устранить конкурентов. Видимо, в какой-то момент и Тимошенко стала мешать. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Дмитрий Медведев добавил, что официальные представители американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) уже долгое время находятся на территории Украины и, "по сути, дергают за нитки".

Фото и видео: Секретариат Дмитрия Медведева, Telegram / ТАСС