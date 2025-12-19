Медведев: став президентом, морально был готов нажать красную кнопку

Зампред СБ РФ вспомнил о тех годах, когда находился на посту президента страны.

В Москве рассказали о том, что на человек, получив должность президента, морально должен быть готов нажать красную кнопку, если ему придется пойти на такой шаг. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью для журналистов из новостных агентств "ТАСС",The Reuters и проекта Wargonzo. Политический деятель ответил на вопрос СМИ о том, были ли он готов нажать на ядерную кнопку в том случае, если бы ситуация в период его нахождения у власти того бы от лидера потребовала.

Любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может. Потому что в противном случае он обязан отказаться от должности. Как верховный главнокомандующий я, естественно, принимал участие в тот период во всех необходимых тренировках, в том числе по ядерному оружию. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

По словам зампреда СБ РФ, у нашего государства есть специальные документы, по которым отечественная ядерная доктрина существует, а также по которым развиваются стратегические силы. Дмитрий Медведев надеется, что до момента использования ядерного оружия не дойдет, но исключать такую ситуацию политик не стал.

Фото и видео: Секретариат Дмитрия Медведева, Telegram / ТАСС