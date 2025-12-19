В СБ РФ напомнили о модном названии Соединенного королевства.

Экс-президент России поддержал министра по иностранным делам Сергея Лаврова, который недавно поиронизировал над тем, что Британия является единственной страной в мире, которая сама себя называет "великой". Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью для журналистов из новостных агентств "ТАСС", The Reuters и проекта Wargonzo. Политический деятель ответил на вопрос СМИ о том, что Москва планирует делать с "патологическим врагом".

У нас, кстати, модно теперь говорить "Британия"... Вы знаете, недавно господин Лавров сказал, что почему одна только страна называется Great Britain. Ну мы же не именуемся Great Russia, хотя мы, конечно, Великая Россия, но мы себя так не называем. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Ранее пресс-конференции по результатам деятельности российской дипломатии в 2025 году официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, передавая слово журналисту из издания Sky News отметила, что при упоминании колониализма и проблематике островных государств важно дать слово представителям СМИ из Британии. Сергей Лавров обратил внимание на то, что это верное название, так как "великой" британцы именуют свою страну самостоятельно. При этом глава МИД РФ напомнил, что второй такой случай история помнит в те времена, пока на планете существовала ливийская Великая Джамахирия, но сейчас ее больше нет.

Фото и видео: Секретариат Дмитрия Медведева, Telegram / ТАСС