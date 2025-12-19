Зампред СБ РФ напомнил о предупреждениях к Западу перед началом СВО.

Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта, точно так же как страна не была заинтересована в начале специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью для журналистов из новостных агентств "ТАСС", The Reuters и проекта Wargonzo. Политический деятель заметил, что наше государство не было заинтересовано в том, чтобы боевые действия вообще начинались. Ранее руководство из Кремля многократно предупреждало коллективный Запад и страны-члены Североатлантического альянса о проблеме и призывало их учитывать национальные интересы России. В частности, речь идет о предложениях по тому, чтобы сесть друг с другом за стол переговоров и обсудить вопрос границ по дальнейшему продвижению НАТО, отказа от вовлечения Украины в военный блок в виду того, что к тому моменту Москва уже вела территориальный спор с Киевом относительно Крыма.

Конечно, мы не заинтересованы в глобальном конфликте. Мы же не сумасшедшие! Сто раз об этом говорилось. Кому нужен глобальный конфликт? Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

