Эксперт уверен, что ситуация США с датским островом отличается от российской.

В Москве прокомментировали внешнюю политику американского президента-республиканца Дональда Трампа в отношении Гренландии. Такое мнение высказал заместитель главы российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев. Он добавил, что ситуация США и России кардинально различается. Наше государство в рамках специальной военной операции в результате референдумов вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, а также местное население. А Гренландия никогда напрямую не была связана с историей США, хотя власти из Вашингтона и предпринимали несколько попыток покупки датской территории.

Все всё понимают: ему нужно закрасить на картах мира остров в звёздно-полосатый колер (уже и карта им опубликована, включая Канаду с Венесуэлой) и встать в один ряд с отцами-основателями. Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как президент России. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Дмитрий Медведев также задался вопросом о том, какую цену действующий лидер Белого дома готов заплатить за достижение своей территориальной задачи. В СБ России указали, что ликвидация Североатлантического военного альянса гораздо серьезнее ситуации с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Эксперт заметил, что лидера латиноамериканской страны предали своих же соратники, но в отношении НАТо еще неизвестно, разрешат ли Дональду Трампу развалить блок.

