В СБ РФ рассказали, что против "дамы с косой" по указке из Вашингтона Киев инициировал уголовное дело.

Выдвигаемые украинскими надзорными антикоррупционными структурами обвинения против бывшего премьер-министра и лидера политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко объясняются желанием лидера киевского режима Владимира Зеленского "зачистить" своих политических конкурентов в стране. Такое мнение высказал заместитель главы российского совета по безопасности Дмитрий Медведев. Он добавил, что Юлия Тимошенко подозревается в подкупе депутатов Верховной Рады с целью расширить фракцию и упрочить политическое влияние в местном законодательном органе.

Чиновник в своем канале в национальном мессенджере Max объяснил, что саму борьбу в за власть на Банковой улице российский эксперт сравнил со схваткой свиней "за право доступа к корыту с помоями". По данным от зампреда СБ РФ, зачистка оппонентов в Киеве началась с назначения на место руководителя офиса президента Украины "валета с террористическим прошлым" Кирилла Буданова* (* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Видимо, дама решила, что пора вернуться в игру, выборы ведь все-таки вполне возможны. Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому "майдану", или к позорному бегству обидчика из страны. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Фото: MAX / Дмитрий Медведев