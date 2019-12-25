Генпрокуратура требует изъять у экс-замминистра обороны Цаликова имущество на 5,5 млрд рублей

Стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры к бывшему первому замминистра обороны Руслану Цаликову.

Российская генеральная прокуратура обратилась в судебную инстанцию с антикоррупционным иском к бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову и его близким родственникам. Соответствующими данными поделились журналисты "Коммерсанта". В СМИ заметили, что сумма заявленного к изъятию имущества составляет 5,5 миллиардов рублей. Авторы публикации узнали о том, что основная часть активов (3,4 миллиарда рублей) приходится на ООО "Сандора". Эта компания участвовала в исполнении многомиллиардных контрактов для военного профильного ведомства страны. В число ответчиков в настоящее время также включена Влада Марковская. Она является матерью бывшего пресс-секретаря министра по обороны во времена управления Сергеем Шойгу.

Согласно тексту государственного обвинения, Рцслан Цаликов на должности замминистра с 2012 года использовал свои рабочие полномочия в целях личного обогащения. Речь идет о том, что подозреваемый якобы оформлял коррупционные доходы на родственников и аффилированные фирмы. В частности, следствие указывает, что его дети через компании ООО "Тектум" и ООО "Доминус Зед" купили элитную недвижимость в Москве. Недвижимость появилась в бизнес-центре Sugar Factory, а также в помещениях, расположенных в Хамовниках и Мещанском районе, а также приобрели землю в Домодедово. Также обвинением зафиксированы выплаты детям в размере более 146 миллионов рублей в период с 2020 по 2026 год. Лично на Руслана Цаликова оформлены особняк площадью 1,8 тысяч квадратных метров и земля в коттеджном поселке "Раздоры-2", а также транспортные средства Toyota Land Cruiser, Harley-Davidson.

Напомним, что Руслан Цаликов факт фактического владения компанией "Сандора" отрицает. Предварительное слушание по уголовному делу в отношении мужчины назначено на 13 мая.

