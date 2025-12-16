В детских лагерях Ленобласти выявили 120 нарушений перед началом сезона

Прокуратура 47-ого региона заявила о намерении продолжить пристальный надзор за соблюдением законодательства на протяжении всего летнего сезона.

В преддверии старта летней оздоровительной кампании прокуратура Ленинградской области провела масштабные проверки детских лагерей. В ходе инспекций, охвативших почти 500 организаций, было выявлено 120 нарушений законодательства.

Основной акцент специалисты сделали на контроле за безопасностью пребывания детей. Проверяющие уделили пристальное внимание соблюдению требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Для устранения выявленных недостатков надзорное ведомство приняло комплекс мер: внесено 51 представление (на данный момент 50 из них находятся на рассмотрении), принесены 3 протеста, которые уже рассмотрены и удовлетворены, объявлены предостережения 3 должностным лицам.

Прокуратура Ленинградской области заявила о намерении продолжить пристальный надзор за соблюдением законодательства на протяжении всего летнего сезона.

Ранее мы сообщили о том, что названа температура воды в водоемах Ленобласти.

Фото: Magnific

